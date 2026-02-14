صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران سروس کلورکوٹ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر پیریڈ ہمیشہ یاد رہے گا ،اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم

  • سرگودھا
کلورکوٹ(نمایندہ دنیا)دوران سروس کلورکوٹ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر پیریڈ ہمیشہ یاد رہے گا کلورکوٹ کے عوام نے مجھے بہت پیار محبت دی ہے اور میں نے بھی بطور اے سی کلورکوٹ شہر کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے

ان خیالات کا اظہار کلورکوٹ کے ریٹائر ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے اپنے اعزاز میں محکمہ ریونیو کی طرف سے دی گئی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سات ماہ کلورکوٹ تعیناتی رہی ہے اور اس دوران میرٹ پر ھر خاص وعام کے کام کیے ہیں اور کلورکوٹ شہر کی سی ایم کی بیوٹیفکیشن گرانٹ پر ہونے والے کاموں کی سختی سے مانیٹرنگ کی ہے نجائز تجاوزات کو بلاتفریق ہٹایا ہے اور غریب عوام کو دفتر میں عزت احترام دیا ہے اور یہاں سے پیار محبتیں دعائیں حاصل کی ہیں۔

 

