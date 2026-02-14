صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا تک محدود:بیرسٹرعمراحمد منے خان

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹرعمراحمد منے خان نے کہاہے کہ پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا تک محدودہے عوامی خدمت اور سیاسی میدان میں اس کاکوئی کردار نظرنہیں آ رہا جبکہ مسلم لیگ ن کی حکومت اورموجودہ و سابق ار کان اسمبلی اپنے حلقوں میں عوامی خدمت اورانہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں عملی طور پر کام کر رہے ہیں۔

ان کاکہناتھاکہ گالم گلوج سے سیاست نہیں کی جاسکتی نہ بانی رہاہوسکتے ہیں۔ماضی میں کسی نے شہداء کے مزاروں پرحملے کی کوشش بھی نہیں کی جبکہ پی ٹی آئی پر 9مئی کاکبھی داغ ختم نہیں ہوگا۔

 

