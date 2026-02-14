صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی

  • سرگودھا
دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی ، بتایا جاتا ہے کہ پٹھان کالونی 123شمالی میں زبیر نامی شخص نے اپنے محلے دار نصر اﷲ کے گھر میں داخل ہو کر اسکی بیٹی 17سالہ مسماۃ(ن) کو اکیلا پا کر مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم لڑکی کے شورواویلہ پر اہل محلہ کے آنے پر ملزم بھاگ نکلا۔

دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی ، بتایا جاتا ہے کہ پٹھان کالونی 123شمالی میں زبیر نامی شخص نے اپنے محلے دار نصر اﷲ کے گھر میں داخل ہو کر اسکی بیٹی 17سالہ مسماۃ(ن) کو اکیلا پا کر مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم لڑکی کے شورواویلہ پر اہل محلہ کے آنے پر ملزم بھاگ نکلا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

سانحہ ترلائی کیخلاف مری اور تلہ گنگ میں احتجاجی ریلیاں

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے انتخابات آج ،صدر کیلئے ون ٹو ون مقابلہ

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

مردان، موٹرسائیکل کی ٹکر سے 6سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن