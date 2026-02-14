دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دوشیزہ نے مزاحمت کر کے عزت بچا لی ، بتایا جاتا ہے کہ پٹھان کالونی 123شمالی میں زبیر نامی شخص نے اپنے محلے دار نصر اﷲ کے گھر میں داخل ہو کر اسکی بیٹی 17سالہ مسماۃ(ن) کو اکیلا پا کر مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم لڑکی کے شورواویلہ پر اہل محلہ کے آنے پر ملزم بھاگ نکلا۔
