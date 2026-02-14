نوٹیفکیشن میں تاخیرریونیو وصولی کے اہداف کی عدم تکمیل کی وجہ قرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ ریونیو اور بلدیاتی اداروں نے سابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے زمین کی قیمتوں کے تعین اور نوٹیفکیشن میں تاخیر کوریونیو وصولی کے اہداف کی عدم تکمیل کی وجہ قرار دیدیا،ذرائع کے مطابق ہر مالی سال کے آغاز پر ضلعی انتظامیہ اپنے اضلاع میں زمینوں کے نئے ریٹ مقرر کرتی ہے ۔
رواں مالی سال میں یہ عمل التواء کا شکار رہا، جس کی وجہ سے پہلی سہ ماہی کے دوران زمینوں اور پلاٹوں کی خرید و فروخت ٹھپ ہونے کے ساتھ بلدیاتی ادارے نئی تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کی کمرشل فیس (کنوریشن فیس) بھی اہداف کے مطابق وصول نہیں کر سکے۔ ،اور بجٹ خسارہ میں مزید اضافہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔