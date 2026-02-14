صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاندانی رنجش پر بچوں پر تشدد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشد واقعات کے دوران باجوہ کالونی میں خاندانی رنجش پر نوید وغیرہ ے عائشہ اور اسکی بہن اسی طرح 19شمالی میں فاطمہ اور اسکی بہن سمیرا نے تلخ کلامی پر اپنے ہمسائے عرفان کے گھر میں داخل ہو کر اسکی بیوی زاہدہ ،بچوں عثمان اور شانزہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔

پکھووال میں سابقہ رنجش پر اسماعیل وغیرہ نے چاقو کے وار کر کے محمد جنید کو لہولہان کر دیا۔ اس دوران زخمی شخص کا بھائی چاند علی چھڑوانے آیا تو ملزمان نے اسے بھی مضروب کر دیا اور فرار ہو گے ،142جنوبی میں اصغر علی کو سابقہ لڑائی کا بدلہ چکانے کیلئے مشتاق اوراسکے ساتھیوں نے راستہ میں روک کر بری طرح پیٹ ڈالا،اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

