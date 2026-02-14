صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
قوم کو دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا،مرکزی جمعیت اہلحدیث

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی نے کہا ہے کہ ہمیں چائیے کہ ملک میں قیام امن کے لئے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اتحاد و اتفاق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔

جس میں پوری قوم کو دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔انہوں نے صبر و تحمل۔قومی اتحاد و اتفاق اور جذبہ حب الوطنی کو خاص اہمیت دے کر ملک میں قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیا۔

 

