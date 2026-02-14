صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت کو کمیشن کا نام دے کر ملک کی تباہی لائی جا رہی ،ممتاز کاہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈرپی ٹی آئی بیرسٹر عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں رشوت کو کمیشن کا نام دے کر ملک کی تباہی لائی جا رہی ہے اس وقت ہر سرکاری کام میں افسران سے لے کر ہر وہ شخص جس کا ہاتھ ڈالتا ہے۔

 اپنی کمیشن وصول کر رہا ہے جس سے پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے موجودہ حکومت نے تو قرضوں کے حوالہ سے حد کر دی ہے اور جس طرح قرض لے کر حکمران ملک چلا رہے ہیں یہ کام تو ایک چھابڑی ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے اصل مسئلہ معاشی ترقی کا ہے جس پر توجہ دینے کے لیے حکومت تیار نظر نہیں آرہی جس کی وجہ سے پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری آنے والی نسل مقروض پیدا ہو رہی ہے

 

