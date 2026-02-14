صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی ملک قو م کے مفادا ت کے استحکا م کی ضا من ، نواز اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا کہ بلاو ل بھٹو کی قیا د ت میں اور ا ن کی سیاسی بصیر ت و حکمت عملی سے پیپلزپارٹی ملک قو م کے مفادا ت اور جمہور یت کے استحکا م کی ضا من ثا بت ہو ئی ہے۔

 ا ب بھی پیپلزپارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکا م کے ایجنڈے پر متحد کرنا چاہتی ہے مفاہمت کی سیاست کے با د شا ہ صدر زرداری نے ہمیشہ ہی سیاسی مفا ہمت کا راستہ ا ختیا ر کر کے جمہور ی عمل کو آ گے بڑھا یا۔ کیونکہ پا کستا ن پیپلزپارٹی کی عظیم را ہنما سا بق و ز یر اعظم بے نظیر بھٹو سمیت د یگر شہدا ء کی قر با نیوں کی و جہ سے آ ج پا کستا ن میں جمہور یت کی گا ڑ ی ر واں دواں ہے ۔

 

