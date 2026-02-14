ڈیٹ پا لیسی اسٹیٹمنٹ 2026ملک کی معاشی حا لت کا آ ئینہ ،رہنماء انصاف لائرز فورم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء انصاف لائرز فورم آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کی ڈیٹ پا لیسی اسٹیٹمنٹ 2026ملک کی معاشی حا لت کا آ ئینہ ہے یہ ر پور ٹ ا س حقیقت کو بے نقا ب کر تی ہے کہ پا کستا ن نہ صرف پا ر لیمنٹ کی مقرر کر د ہ قرض کی حدود عبو ر کر چکا ہے۔
بلکہ ا س پر قرضوں کا بو جھ ا س حد تک بڑھ چکا ہے کہ قومی ترقی عوامی فلاح اور معاشی خود مختا ر ی خطرے میں پڑتی دیکھا ئی دے ر ہی ہے قا نو ن کے مطابق پاکستا ن کا مجموعی عوامی قرضہ جی ڈ ی پی کے 56فیصد سے ز یا د ہ نہیں ہو نا چا ہیے مگر گذشتہ ما لی سا ل کے اختتا م پر یہ 70فیصد تک پہنچ گیایوں پا کستا ن کا سرکا ر ی قرضہ قا نو نی حد سے 17کھر ب سے ز یا د ہ ہو چکا یہ صورتحا ل معیشت کی ز بو ں حا لی کو بے نقا ب کر ر ہی ہے ۔