صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیٹ پا لیسی اسٹیٹمنٹ 2026ملک کی معاشی حا لت کا آ ئینہ ،رہنماء انصاف لائرز فورم

  • سرگودھا
ڈیٹ پا لیسی اسٹیٹمنٹ 2026ملک کی معاشی حا لت کا آ ئینہ ،رہنماء انصاف لائرز فورم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء انصاف لائرز فورم آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کی ڈیٹ پا لیسی اسٹیٹمنٹ 2026ملک کی معاشی حا لت کا آ ئینہ ہے یہ ر پور ٹ ا س حقیقت کو بے نقا ب کر تی ہے کہ پا کستا ن نہ صرف پا ر لیمنٹ کی مقرر کر د ہ قرض کی حدود عبو ر کر چکا ہے۔

 بلکہ ا س پر قرضوں کا بو جھ ا س حد تک بڑھ چکا ہے کہ قومی ترقی عوامی فلاح اور معاشی خود مختا ر ی خطرے میں پڑتی دیکھا ئی دے ر ہی ہے قا نو ن کے مطابق پاکستا ن کا مجموعی عوامی قرضہ جی ڈ ی پی کے 56فیصد سے ز یا د ہ نہیں ہو نا چا ہیے مگر گذشتہ ما لی سا ل کے اختتا م پر یہ 70فیصد تک پہنچ گیایوں پا کستا ن کا سرکا ر ی قرضہ قا نو نی حد سے 17کھر ب سے ز یا د ہ ہو چکا یہ صورتحا ل معیشت کی ز بو ں حا لی کو بے نقا ب کر ر ہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن