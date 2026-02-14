فوری طور پر صرافہ ایسوسی ایشن کے انتخابات کروائے جائیں،راشد حسین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انجمن صرافہ ایسوسی ایشن کے رہنما راشد حسین راجپوت ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ میاں عبدالجبار کی خدمات صرافہ برادری کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں ان کے جانے کے بعد صرافہ برادری کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔
ان مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر صرافہ ایسوسی ایشن کے انتخابات کروائے جائیں تاکہ صرافہ برادری سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے صرافہ برادری کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں اور جس طرح ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے ملک محمد حسین اور پھر میاں عبدالجبار نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے لہذا اب صرافہ برادری کے انتخابات اس لیے ضروری ہیں ۔