صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا،عطاء اﷲ بندیالوی

  • سرگودھا
معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا،عطاء اﷲ بندیالوی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی نے کہا ہے کہ عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا زریعہ ہوتیں ہیں اور تحفظ ناموس رسالت و عظمت اصحاب رسول دین اسلام کا جزاول ہے اس لئے ہم اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر راہ نجات کو تلاش کر کے روز محشر اﷲ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہیجو ہم آہنگی و بھائی چارے کے ساتھ عوام کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں چائیے کہ ہم قیام امن، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں جس میں حکام الٰہی کے تابع توحید و سنت کے نظام کو اجاگر کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن