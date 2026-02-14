صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ مریضوں سے ملاقات ،سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا

خوشاب(نمائندہ د نیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس)ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا جن میں ایمرجنسی، او پی ڈی، وارڈز، لیبارٹری، فارمیسی اور صفائی کے انتظامات شامل تھے ۔ انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں سے ملاقات کر کے فراہم کی جانے والی سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال نے ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات، اسٹاف کی حاضری، ادویات کی فراہمی اور مجموعی کارکردگی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔

ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے ، صفائی کے نظام کو مزید بہتر کرنے اور شکایات کے فوری ازالے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی صحت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت داری اور فرض شناسی کے ساتھ انجام دیں تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن