ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ مریضوں سے ملاقات ،سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا
خوشاب(نمائندہ د نیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس)ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا جن میں ایمرجنسی، او پی ڈی، وارڈز، لیبارٹری، فارمیسی اور صفائی کے انتظامات شامل تھے ۔ انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں سے ملاقات کر کے فراہم کی جانے والی سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال نے ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات، اسٹاف کی حاضری، ادویات کی فراہمی اور مجموعی کارکردگی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔
ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے ، صفائی کے نظام کو مزید بہتر کرنے اور شکایات کے فوری ازالے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی صحت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت داری اور فرض شناسی کے ساتھ انجام دیں تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔