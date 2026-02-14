صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل ایسوسی ایشن کاڈاکٹرز کیخلاف کارروائیوں پرغصے کا اظہار

  • سرگودھا
ہسپتال کے مالی امور میں اور فنڈز میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی بو آ رہی ہے، ہسپتال میں ایمرجنسی اور وارڈز میں ادویات نایاب ہو چکی ہیں،ڈاکٹر محمود زبیری

خوشاب(نمائندہ دنیا)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر محمود احمد زبیری منعقد ہوا۔ جس میں ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی موجودہ ابتر صورتحال، انتظامیہ کی نااہلی اور ڈاکٹرز کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیاکہ ہسپتال کے مالی امور میں اور فنڈز میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی بو آ رہی ہے ۔

ادویات کی عدم فراہمی باعث تشویش ہے ، ہسپتال میں ایمرجنسی اور وارڈز میں ادویات نایاب ہو چکی ہیں۔ مریض خوار ہو رہے ہیں اور انتظامیہ کی نااہلی کا بوجھ ڈیوٹی ڈاکٹرز کو عوام کی تلخی کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے جو ڈاکٹر حق کی آواز اٹھاتا ہے ، ایم ایس اور انتظامیہ اس کا زبردستی تبادلہ کروا کر آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد زبیر ی نے کہا کہ پی ایم اے ڈاکٹروں کے حقوق کی محافظ ہے اب یہ غنڈہ گردی نہیں چلنے دے گی خواتین ڈاکٹرز اور سینئرز کی تذلیل ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ کو سینئر گائناکالوجسٹ اور لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ ترک کرنا ہو گا ۔

 

