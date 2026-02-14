جہلم کے کناروں پرزرعی اراضی کو بچانے کی منصوبہ بندی نہ ہو سکی
خوشاب(نمائندہ دنیا )برس گزرنے کے باوجود دریائے جہلم کے کناروں پر آباد مواضعات کی زرعی اراضی کو دریا برد ہونے سے بچانے کیلئے ٹھوس منصوبہ بندی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے مون سون کے موسم میں طوفانی بارشوں کے باعث دریائے جہلم میں متوقع طغیاتی کے خدشہ نے ایک بار پھر کدھی کے مکینوں کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا ،ضلعی حکومتوں کے پہلے دورانیہ میں کدھی کے مواضعات کوڑہ، ہموکہ اور جوڑہ کلاں کے قریب دریائے جہلم کے کٹاؤ سے محفوظ رکھنے کیلئے حفاظی پشتوں کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تھا جس پر آج تک عمل در آمد نہیں ہو سکا اور یہ منصوبہ ابھی تک گرد آلود فائلوں میں دبا ہوا ہے اور کدھی کے مواضعات بدستور دریا کے خونی کٹاو اور سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں ، علاقہ کے مکینوں کئے مطابق ہر سیلابی موسم میں انہیں فصلات کے ساتھ ساتھ شدید جانی و مالی نوصان کا سامان کرنا پڑتا ، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس صورتحال کے تدارک کیلئے عملی اقدامات اٹھائے ، انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کی مواضعات کوڑہ ہموکہ اور جوڑہ کلا سمیت دیگر شدید متاثر ہونیوالے مواضعات کے تحفظ کیلئے حفاظتی پشتوں کی تعمیر کے منصوبہ کو عملی پہنانے کیلئے فوری اور موثر اقدامات اٹھائے جائیں ۔