انتظامیہ اور پیرا فورس ناپ تول میں ہیر پھیر ختم نہیں کرا سکی چکن فروش کلو گوشت 1000گرام دینے کی بجائے 900گرام فراہم کر رہے
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس ناپ تول میں ہیر پھیر ختم نہیں کرا سکی ۔گوشت فروخت کرنے والے بمعہ چکن فروش ایک کلو گوشت 1000گرام دینے کی بجائے 900گرام گوشت فراہم کر رہے ہیں چکن فروشوں نے بھاری جرمانے اور چلانوں کے خوف سے ریٹ لسٹ تو آویزاں کر رکھی ہے مگر گوشت پورا نہیں دیا جاتا چکن فروشوں کے مطابق 100گرام گوشت کی صفائی کی کاٹ کاٹی جاتی ہے شہریوں نے تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس سے اپیل کی ہے کہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف فوری اور موثر کاروائی کی جائے ۔