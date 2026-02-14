صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ضلع بھر میں 94 ہزار خاندانوں کو رمضان پیکیج ملے گاگھر گھر جا کر کارڈز فراہم کیے جائیں گے ،فوری ایکٹیویشن کے لیے مراکز قائم

فیصل آباد(نیوز رپورٹر) کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے رمضان المبارک کے انتظامات کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 94 ہزار مستحق خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز کے ذریعے حکومت پنجاب کا خصوصی رمضان ریلیف پیکیج فراہم کیا جائے گا۔ شہریوں کو گھر گھر جا کر کارڈز فراہم کیے جائیں گے جبکہ فوری ایکٹیویشن کے لیے ضلع بھر میں خصوصی سہولت مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔جھنگ روڈ، ملت روڈ اور جڑانوالہ میں رمضان سہولت بازار کل سے باقاعدہ فعال ہوں گے ، جہاں شہریوں کو معیاری اشیائے ضروریہ ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوں گی اور 10 و 20 کلو آٹے کے تھیلے سرکاری نرخوں پر وافر مقدار میں فراہم کیے جائیں گے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ ہر تحصیل میں دو، دو دسترخوان قائم کیے جائیں گے جبکہ مخیر حضرات کے تعاون سے شہر بھر میں مزید 50 سے زائد دسترخوان لگائے جائیں گے تاکہ مستحق اور روزہ دار افراد سہولت کے ساتھ سحر و افطار کر سکیں۔

 

 

 

 

