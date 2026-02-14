اے سی کلورکوٹ نے ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ،سہیل نیازی
اے سی کلورکوٹ نے ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ،سہیل نیازی محمد عارف انجم کے مین بازار میں پہنچنے پر تاجروں نے ان پر گل باشی کی ہار پہنائے
کلورکوٹ(نمایندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ نے کلورکوٹ کی تعمیر وترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور میرٹ پر کام کیے ہیں ان کا کلورکوٹ میں گزرا ہوا بہترین وقت ہمیشہ یاد رہے گا شہر سے ناجائز تجاوزات کو میرٹ پر ختم کرایا ہے اور سائلین کے جائز کاموں کے حل کے لیے اپنا دفتر ہر وقت کھلا رکھا ہے اور کسی کو شکایت کا موقعہ نہیں دیا ہے ماتحت عملہ کیساتھ اچھا رویہ رکھا ہے ان خیالات کا اظہار چیف افسیر ایم سی کلورکوٹ سہیل انو رخان نیازی نے ریٹائر ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم کے اعزاز میں ایم سی ہال کلورکوٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح کلورکوٹ کے عوام نے ریٹائر ہونے والے اے سی محمد عارف انجم کو عزت پیار دیا ھے انہوں نے اپنی سروس میں کبھی نہیں دیکھا ہے انہوں نے انکی بقیہ زندگی صحت سلامتی زندگی کی دعا کی اس موقعہ پر ریٹائر ہونے والے اے سی محمد عارف انجم نے ایم سی کی ٹیم ویسٹ منئجمنٹ اور پیرا فورس ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی افسیر اپنی ٹیم کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے کلورکوٹ میں بہترین ٹیمیں ملی ہوئی تھیں جنکی محبتوں کیوجہ سے کامیابی ملی ہے اس موقعہ پر چیف افیسر ایم سی سہیل انو رخان نیازی اور ان کے ماتحت سٹاف کی طرف سے ریٹائر ہونے والے اے سی عارف انجم کو تحائف پیش کیے گئے اور کھانا دیا گیا۔دریں اثناء ریٹائر ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم کے مین بازار میں پہنچنے پر تاجروں نے ان پر گل باشی کی ہار پہنائے مین بازار کے بعد ایم سی پہنچنے پر چیف افسیر اور ان کے عملہ نے انہیں ہار مالے پہنائے اوربہت زیادہ گل باشی کی اور خوبصورت قالینوں کے ذریعے انہیں ایم سی ہال لے جایا گیا۔