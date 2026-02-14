تعلیم کیساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں اہمیت کی حامل ہوتی، جاوید شاہ
تعلیم کیساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں اہمیت کی حامل ہوتی، جاوید شاہ کھیلوں سے ہم اپنے طلباء کو نظم و ضبط کی عملی تربیت دے سکتے ، تقریب سے خطاب
شاہ پور(نمائندہ دنیا ) کسی بھی صحت مند معاشرے میں تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں،کھیل جسمانی تندرستی کو فروغ دینے ، ٹیم ورک اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ بات سابق ایم این اے سید جاوید حسنین شاہ نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور میں سپورٹس گالا کی تین روزہ تقریبات کا افتتاح کرتے ہوئے کہی ، سپورٹس گالا میں کالج کے طلباء کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال، والی بال، رسہ کشی ، اور دیگر مقابلوں میں حصہ لیں گے طلباکی بلیو، ییلو، گرین اور ریڈ ٹیمیں تشکیل کی گئی ہیں جو آپس میں مقابلوں میں حصہ لیں گی ، افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل میاں محمد اکرم، ڈائریکٹر سپورٹس پروفیسر عادل پرویز نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں غیرنصابی سرگرمیوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے ، جتنی کہ نصابی سرگرمیوں کی۔ پڑھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھرپور حصہ لینے سے طلباء کی ذہنی و جسمانی نشوونما پر نہایت مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کھیل محض تفریح کے مواقع مہیا نہیں کرتے بلکہ کھیلوں کے ذریعے ہم اپنے طلباء کو نظم و ضبط کی عملی تربیت دے سکتے ہیں۔
اس موقع پر مہمان خصوصی سید جاوید حسنین شاہ نے شاندار سپورٹس گالا کے انعقاد پر گورنمنٹ کالج کے پرنسپل محمد اکبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو عملی زندگی میں آگے بڑھنے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لئے غیرنصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنا خوش آئند ہے ۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر سکندر حیات میکن ، پروفیسر عمران فرید ، پروفیسر عامر منظور ، پروفیسر حسن سیف اللہ ، پروفیسر مختار میکن ، شعیب بغدادی اور دیگر بھی موجود تھے ۔