کاشتکار کے واری کا پانی چوری کرنیکی دھمکیاں دینے پرمقدمہ درج
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی سلانوالی کے نواح میں غریب کاشتکار کے واری کا پانی چوری کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی چک نمبر 125 جنوبی کا رہائشی مختار احمد ولد منظور احمد جو کہ کاشتکاری کرتا ہے گزشتہ روز وہ اپنے زرعی رقبہ پر اپنی واری کا نہری پانی لگانے کے لیے گیا تو مذکورہ چک کے رہائشی قریبی رقبہ کا مالکان غلام قادر اور محمد رضوان وغیرہ غریب کاشتکار افتخار احمد کی باری کا پانی توڑ کر اپنی زمینوں کو سیراب کر رہا تھا منع کرنے پر پانی چوروں نے غریب کاشتکار مختار احمد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جس پر سلانوالی پولیس نے متاثرہ کاشتکار کی درخواست پر پانی چوری کے مرتکب دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔