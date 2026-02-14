صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمیاتی تبدیلیاں ،فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر:ساجد الرحمٰن نئی اقسام اور جدید ٹیکنالوجی مؤثر توسیعی نظام کے ذریعے کاشتکاروں تک پہنچائی جائے

فیصل آباد(نیوز رپورٹر)ڈاکٹر ساجد الرحمٰن ڈائریکٹر جنرل زراعت (ریسرچ) پنجاب نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر فصلوں کے پیداواری اخراجات میں کمی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے یہ بات ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے شعبہ اگرانومی کے سالانہ خریف ریسرچ پروگرام کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ دھان اور دیگر فصلوں کی باقیات کو جلانے کے بجائے بائیو چار اور بائیو پولیمر تیار کرکے زمین میں شامل کرنا زرخیزی میں اضافے ، ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور کاربن کے بہتر انتظام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ۔ سالانہ خریف ریسرچ پروگرام خریف فصلات سے متعلق جاری و مجوزہ تحقیقی منصوبوں کا جامع جائزہ لینے کا اہم فورم ہے ۔ڈاکٹر ساجد الرحمٰن نے ہدایت کی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی اقسام اور جدید پیداواری ٹیکنالوجی مؤثر توسیعی نظام کے ذریعے کاشتکاروں تک پہنچائی جائے ۔ 

 بروقت کاشت، متوازن کھادوں کے استعمال، مناسب آبپاشی، جڑی بوٹیوں کی مؤثر تلفی اور زرعی ادویات کی سکریننگ سے متعلق نتائج فوری طور پر فیلڈ تک منتقل کیے جائیں۔ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ جدید زرعی تحقیق کے نتائج مؤثر ابلاغ کے ذریعے کاشتکاروں تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

