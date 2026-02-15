میانوالی:رمضان بازاروں میں مقررہ نرخوں پر اشیا کی فراہمی کے انتظامات
میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کی سربراہی میں رمضان بازاروں میں بیف، مٹن، چکن کے گوشت کی مقررہ کردہ نرخوں پر فروقت یقینی بنانے کے سلسلہ میں اقدامات مکمل کر لئے گئے ۔
انھوں نے اس سلسلہ میں اے ڈی ایل آفس میں صدر انجمن قصاباں چوہدری غلام عباس کیساتھ خصوصی میٹنگ کی اور باہمی مشاورت کے ساتھ رمضان المبارک کے موقع پر گوشت کی فراہمی اور سرکاری نرخوں پر فروخت کے سلسلہ میں تمام معاملات کو حتمی شکل دیدی گئی۔