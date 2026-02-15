میاں جاوید اشرف شاکا کے بہنوئی کے انتقال پر تعزیت
بھیرہ (نامہ نگار دنیا)پنجاب پولیس کے ریٹائرڈ میاں محمد اشرف مرحوم کے داماد اور میاں جاوید اشرف شاکا کے بہنوئی کے انتقال پر وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ، صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ، مسلم لیگ (ن) بھیرہ سٹی کے صدر ظفر اقبال بھٹی، ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں اور دیگر شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
انہوں نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور پسماندگان کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔