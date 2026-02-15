بھاگٹانوالہ میں تحریک منہاج القرآن کا تنظیمی اجلاس
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)چک نمبر 74 جنوبی میں تحریک منہاج القرآن تحصیل سرگودھا شرقی کے زیرِ اہتمام ایک اہم تنظیمی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی رہنما و ناظم تحریک منہاج القرآن نے کی جبکہ دیگر ذمہ داران اور کارکنان نے خصوصی شرکت کی۔اجلاس میں تنظیمی امور، رفاقتی نظام کی مضبوطی اور تنظیمی سرگرمیوں کے فروغ پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
مقررین نے کہا کہ تنظیمی نظم و ضبط اور باہمی رابطہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ، اس لیے کارکنان اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں۔اس موقع پر چودھری محمد اسحاق اور دیگر ذمہ داران نے کارکنان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے تنظیمی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے پر زور دیا۔
اجلاس میں مختلف یونٹس کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی گئی۔مقررین نے عزم ظاہر کیا کہ سرگودھا کے مختلف علاقوں میں تنظیمی سرگرمیوں کو مزید فعال بنایا جائے گا اور عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر ملکی سلامتی، استحکام اور اتحادِ امت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔