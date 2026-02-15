صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالب علم کی والدہ کا سکول میں داخل ہو کر دو ٹیچرز پر تشدد

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل سکول چک نمبر 78 جنوبی میں طالب علم علی ساجد کی والدہ ثمینہ نے سکول میں داخل ہو کر دو خواتین ٹیچرز پر مبینہ تشدد کیا، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق خاتون نے ٹیچر ساجدہ پروین کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جب دوسری ٹیچر کومل مدد کے لیے آئیں تو وہ بھی متاثر ہو گئیں۔

سکول کے چوکیدار نے مبینہ تشدد کا شکار دونوں ٹیچرز کی جان بخشی کروائی۔متاثرہ ٹیچرز نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کے بیٹے کو چھٹی کے بعد طلباء نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لینے کے لیے خاتون نے دو ٹیچرز پر تشدد کیا۔ طالب علم پر تشدد کے حوالے سے ٹیچرز کو کچھ معلوم نہیں ہے ۔ مقدمہ ٹیچر ساجدہ پروین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

