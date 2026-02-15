سوشل میڈیا پر متنازعہ پیغامات پر سخت کارروائی کے احکامات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) وزارت داخلہ پنجاب کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے متنازعہ پیغامات کی ترسیل کے حوالے سے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ڈی سیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر مذہبی یا علاقائی کشیدگی بڑھانے والے متنازعہ پیغامات کی ترسیل کی رپورٹ ملتے ہی ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں جیل میں بند کیا جائے ۔