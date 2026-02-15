صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)نواحی موضع بادلہ میں مبارک باد دینے آئی خاتون اور مرد نے چھ روزہ نومولود بچی کو اغواء کر لیا، جسے چند گھنٹوں میں پولیس نے بازیاب کرا کر والدین کے حوالے کر دیا اور اغواء کرنے والے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔

ذرائع کے مطابق مقامی زمیندار کے ڈیرہ پر مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے والے محنت کش سمیع اللہ کے ہاں چھ روز قبل بیٹی پیدا ہوئی۔ رشتہ دار خاتون شہناز اپنے خاوند کے ہمراہ مبارک باد دینے آئی، اور بچی کی ماں مہمانوں کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو دونوں میاں بیوی چھ روزہ بچی کو اٹھا کر لے گئے ۔

 

