عبادت گاہوں کی سکیورٹی کیلئے سیکورٹی پلان تیار

  • سرگودھا
عبادت گاہوں کی سکیورٹی کیلئے سیکورٹی پلان تیار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رمضان المبارک کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی پلان پر کام شروع کر دیا ہے ۔

وزارت داخلہ کی ہدایت کے تحت ضلع میں قائم 1,800 سے زائد مساجد اور 241 امام بارگاہوں کو اے بی سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے کانٹیجنسی پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ، جو تین دن کے اندر مکمل کر کے وزارت داخلہ کو بھجوایا جائے گا۔مزید براں، مختلف تحصیلوں میں قائم 440 مدارس کی نگرانی کے لیے الگ سے فورس تشکیل دینے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ضلعی سربراہان کو موجودہ صورتحال اور حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق نفری اور وسائل کی کمی کے باعث مشکلات در پیش ہیں۔

 

