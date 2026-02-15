صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2افراد گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر تھانہ میلہ پولیس کا ایکشن، 2 افراد گرفتار کرلئے گئے تھانہ میلہ پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک گاڑی پر نصب ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے انتہائی اونچی آواز میں موسیقی چلا کر شہریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ۔

 جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر موجود دو افراد کو قابو کر کے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی اور شور و غل کے ذریعے عوامی سکون برباد کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتارکر لیا اور متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

