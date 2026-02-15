صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا نی مصنوعات کی بیر و ن ملک بھرپور پذ یرائی کیلئے مو ثر پلا ننگ کی ضرورت :محمد حسن یوسف

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر سمال انڈسٹریز محمد حسن یوسف نے کہاہے کہ پاکستا نی مصنوعات کی بیر و ن ملک بھرپور پذ یرائی کے لیے مو ثر پلا ننگ کی ضرورت ہے۔

جب تک بجلی گیس کے نرخ کم نہیں کیے جا تے ا س کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کی شرح بھی گھٹا ئی نہیں جاتی ا س وقت تک پیداوار ی لا گت کم نہیں ہو گی پیداوار ی لا گت کم ہو نے کے بعد ہی پاکستا نی مصنوعات بھرپور طریقہ سے عالمی منڈیو ں میں بھرپور پذ یر ائی حاصل کر سکے گی حکو مت کو ا ب سٹیک ہولڈ ر زکی مشاو ر ت سے معاشی پالیسیاں ترتیب د ینا ہو ں گی ۔

 

