رمضان کیلئے 18 اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں ردوبدل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی نے رمضان المبارک کے پیش نظر 18 اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں ردوبدل کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر کی زیر صدارت ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں رمضان المبارک کے موقع پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران کے علاوہ تاجر تنظیموں اور صارفین کے نمائندے بھی موجود تھے ۔ باہمی مشاورت کے بعد رمضان کے لیے 18 بنیادی اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں ردوبدل کی منظوری دی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ، تاجر برادری کو چاہیے کہ از خود نرخوں میں کمی کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے ۔