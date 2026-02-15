صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد میں صفائی ناقص ہونے پر کارروائی کی وارننگڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ،بہتری کے احکامات

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے جوہرآباد گلشن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چوہدری ضیاء اللہ، سی ای او ضلع کونسل احسن عنایت اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔انہوں نے نسیم کالونی، قاضی کالونی، کالج چوک اور بازاروں میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا اور بہتری کے احکامات جاری کئے ۔ کھلے مین ہول فوری بند کرنیکی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں گندگی برداشت نہیں کی جائیگی، بصورت دیگر ذمہ داران کیخلاف کارروائی ہوگی۔

 

