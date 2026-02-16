صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکے سے زیادتی کی کوشش

  • سرگودھا
لڑکے سے زیادتی کی کوشش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر تھانہ کڑانہ پولیس کی بروقت کارروائی، 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم آصف کو گرفتار کر لیا گیا۔

، بتایا جاتا ہے کہ ڈی پی او سرگودھا نے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے جس پر ایس ایچ او تھانہ کڑانہ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیااس موقع پر ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے خواتین،بچوں اور کمسن لڑکوں کے ساتھ زیادتی، ہراسگی، تشدد،قتل و غارت اور بلیک میلنگ کے واقعات پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں ۔

 

