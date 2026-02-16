صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرغوں کی لڑائی پر جواء 11گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ پپلاں پولیس کی جواریوں پر بڑی کاروائی، مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والے 11 جواری گرفتار، داؤ پر لگی وٹک رقم 11500 روپے ، 08 عدد مرغے ، 14 عدد موبائل فون 25لاکھ روپے کی کار برآمد کرلی۔مالیتی 4 لاکھ روپے ، 01 کار مالیتی 25 لاکھ روپے ، 4 موٹر سائیکل مالیتی 5 لاکھ روپے برآمد، مقدمہ درج ہو گیا

