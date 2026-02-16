مرغوں کی لڑائی پر جواء 11گرفتار
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ پپلاں پولیس کی جواریوں پر بڑی کاروائی، مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والے 11 جواری گرفتار، داؤ پر لگی وٹک رقم 11500 روپے ، 08 عدد مرغے ، 14 عدد موبائل فون 25لاکھ روپے کی کار برآمد کرلی۔مالیتی 4 لاکھ روپے ، 01 کار مالیتی 25 لاکھ روپے ، 4 موٹر سائیکل مالیتی 5 لاکھ روپے برآمد، مقدمہ درج ہو گیا
