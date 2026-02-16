ڈپٹی کمشنر کا رمضان بازار فیملی پارک ،ریڑہی بازار رمضان نگہبان کارڈبھلوال کا دورہ
بھلوال(نمائندہ دنیا )حافظ شوکت علی کمشنر سرگودھا ڈویژن نے حسین احمد رضا چوہدری ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور مدثر ممتاز ہرل اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کے ہمراہ بھلوال رمضان بازار، فیملی پارک ،ریڑہی بازار، فیملی پارک، رمضان نگہبان کارڈ ،تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال کا دورہ ۔
انہوں نے وفد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر بھلوال راجہ تیمور نے ہسپتال کے امور، دستیاب سہولیات اور جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔