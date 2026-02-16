صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلدعام آدمی تک پہنچیں گے ‘حافظ ضیاالرحمن

  • سرگودھا
ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلدعام آدمی تک پہنچیں گے ‘حافظ ضیاالرحمن

بھلوال(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ(ن) کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) کی حکومت عوامی خدمت،شفاف طرز حکمرانی اورپائیدارترقی کے ایجنڈے پر عمل پیراہے موجودہ حکومت نے اقتدارسنبھالتے ہی عوام کو درپیش بنیادی مسائل کے حل کو اولین ترجیح بنایا ہے اورصوبہ پنجاب میں تعلیم،صحت،انفراسٹرکچر اور روزگارکے شعبوں میں نمایاں بہتری لائی جارہی ہے

 یہ بات انہوں نے نمائندہ دنیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب مریم نوازشریف کی قیادت ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیزہوئی ہے جن کے ثمرات جلدعام آدمی تک پہنچیں گے سٹرکوں کی تعمیرومرمت،صاف پانی کی فراہمی ،صحت کارڈکی بہتری اورتعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی حکومت کی سنجیدہ کاوشوں کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ(ن) نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالاہے اورآئندہ بھی عوام کے اعتمادپرپورااترے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر