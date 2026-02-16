ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلدعام آدمی تک پہنچیں گے ‘حافظ ضیاالرحمن
بھلوال(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ(ن) کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) کی حکومت عوامی خدمت،شفاف طرز حکمرانی اورپائیدارترقی کے ایجنڈے پر عمل پیراہے موجودہ حکومت نے اقتدارسنبھالتے ہی عوام کو درپیش بنیادی مسائل کے حل کو اولین ترجیح بنایا ہے اورصوبہ پنجاب میں تعلیم،صحت،انفراسٹرکچر اور روزگارکے شعبوں میں نمایاں بہتری لائی جارہی ہے
یہ بات انہوں نے نمائندہ دنیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب مریم نوازشریف کی قیادت ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیزہوئی ہے جن کے ثمرات جلدعام آدمی تک پہنچیں گے سٹرکوں کی تعمیرومرمت،صاف پانی کی فراہمی ،صحت کارڈکی بہتری اورتعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی حکومت کی سنجیدہ کاوشوں کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ(ن) نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالاہے اورآئندہ بھی عوام کے اعتمادپرپورااترے گی۔