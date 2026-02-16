صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محدث علی شاہ گیلانی ایس ڈی او پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پنڈ دادنخان تعینات

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)پیر سید محدث علی شاہ گیلانی کو ایس ڈی او پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پنڈ دادنخان تعینات کر دیا گیا ہے وہ بھیرہ کی عظیم روحانی پیشوا پیر سید میراں سبحان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے ہیں ان کی تعیناتی پر سماجی، فلاحی اور عوامی حلقوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔

 بھیرہ پریس کلب کے صدر شاہین فاروقی سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چودھری خالد محمود آرائیں چودھری محمد اکرم گادی عطاالرحمن اقبال اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے پیر سید محدث علی شاہ گیلانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے محکمہ پبلک ہیلتھ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں گے اور عوامی مسائل کے حل میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔

 

