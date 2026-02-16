آرائیں ایسوسی ایشن بھیرہ مستحق افراد کیلئے خصوصی امداد کے امور کا جائزہ
بھیرہ(نامہ نگار )آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کا اجلاس مرکزی سیکرٹریٹ میں زیر صدارت مہر محمد نواز ایڈووکیٹ منعقد ہوا جس میں مرکزی عہدیدارا ن، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کے علاوہ بھیرہ سرکل، میانی سرکل اور مختلف یونین کونسلوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔
اجلاس میں مختلف تنظیمی و فلاحی امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کرتے ہوئے آرائیں برادری کی فلاح و بہبود کیلئے سال 2026 کے مجوزہ منصوبوں پر غور کیا گیا رمضان المبارک کی آمد کے سلسلہ میں آرائیں ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 16 فروری کو منعقد ہونے والی محفلِ میلاد النبی ؐ کے لئے سابق کونسلر مہر محمد اقبال کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی جو تمام انتظامات کی نگرانی کرے گی۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں افطاری اور مستحق افراد کے لیے خصوصی امداد کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔