صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرائیں ایسوسی ایشن بھیرہ مستحق افراد کیلئے خصوصی امداد کے امور کا جائزہ

  • سرگودھا
آرائیں ایسوسی ایشن بھیرہ مستحق افراد کیلئے خصوصی امداد کے امور کا جائزہ

بھیرہ(نامہ نگار )آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کا اجلاس مرکزی سیکرٹریٹ میں زیر صدارت مہر محمد نواز ایڈووکیٹ منعقد ہوا جس میں مرکزی عہدیدارا ن، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کے علاوہ بھیرہ سرکل، میانی سرکل اور مختلف یونین کونسلوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔

اجلاس میں مختلف تنظیمی و فلاحی امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کرتے ہوئے آرائیں برادری کی فلاح و بہبود کیلئے سال 2026 کے مجوزہ منصوبوں پر غور کیا گیا رمضان المبارک کی آمد کے سلسلہ میں آرائیں ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 16 فروری کو منعقد ہونے والی محفلِ میلاد النبی ؐ کے لئے سابق کونسلر مہر محمد اقبال کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی جو تمام انتظامات کی نگرانی کرے گی۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں افطاری اور مستحق افراد کے لیے خصوصی امداد کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر