پریس کلب بھاگٹانوالہ کا تعزیتی اجلاس

  • سرگودھا
پریس کلب بھاگٹانوالہ کا تعزیتی اجلاس

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)پریس کلب بھاگٹانوالہ کا تعزیتی اجلاس ملک محمد نذیر اعوان صدر پریس کلب کی زیرِ صدارت منعقد ہوا جس میں سینئر صحافی عبدالمنیب خان خالد کی اچانک وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔

 اجلاس کے شرکاء نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک باوقار، مخلص اور متحرک صحافی تھے جنہوں نے اپنی زندگی صحافت اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔اجلاس میں مقررین نے کہا کہ مرحوم کا شمار پریس کلب بھاگٹانوالہ کی بانی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اور ان کی انتھک جدوجہد کے باعث آج پریس کلب ایک مضبوط اور فعال ادارہ بن چکا ہے ۔ اجلاس کے اختتام پر مرحوم عبدالمنیب خان خالد کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی گئی۔

 

 

