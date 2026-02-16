لینڈ ریونیو اکاؤنٹس کی چھان بین قومی خزانے کو بھار ی مالی نقصان
سرگودھا(نعیم ٖفیصل سے ) ضلع میں لینڈ ریونیو اکاؤنٹس کی چھان بین کے دوران فیس انتقالات کی مد میں قومی خزانے کو بھار ی مالی نقصان اورزمینوں کی خرید و فروخت کے معاہدہ جات میں مختلف نوعیت کی بے ضابطگیوں نے حکومتی میرٹ پالیسی پر سوالیہ نشان لگا رکھاہے ۔
ذرائع کے مطابق انسپکٹر آف سٹیمپ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ضلع میں رواں مالی سال کے دوران اب تک ہونیوالی ایسی درجنوں رجسٹریوں کی تفصیلات ریونیو افسران کو ارسال کی ہیں جن میں شامل کئے گئے اسٹام پیپرز کی تحریروں پر تحفظات کے ساتھ ساتھ ان کی متعلقہ مالیت میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی۔، اسی طرح تحصیلداروں کے دفاتر کی انسپکشن و آڈٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ریونیو وصولی کے ریکارڈ کے مطابق اکاؤنٹس میں ریونیو کم جمع کروایا گیا،اس حوالے سے آڈٹ حکام کی جانب سے متعلقہ قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے یہ روش نہ صرف سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ کمپیوٹرائزیشن کے باوجود قوانین کی پاسداری نہ ہونا باعث تشویش ہے ،علاوہ ازیں دیگر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تحصیل سطح پر قائم سب رجسٹرار آفس کی مبینہ ساز باز کے اتھارٹی رکھنے والے افسران زیادہ تر اہل کمیشن رجسٹریاں کر رہے ہیں جس میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک اضافی وصولی ہوتی ہے ،ایسی رجسٹریوں کیلئے افسرا ن تیسری جگہ بیٹھ کر یا اپنی رہائش گاہوں پر بیانات لے رہے ہیں ،متعلقہ افسران و ملازمین اکثر و بیشتر رجسٹریوں کا ریکارد اپنے پاس رکھتے ہیں جو کہ ضلعی افسران و آڈٹ حکام کے بار بار احکامات کے باوجود نہیں دیا جاتا ، اس حوالے سے صوبائی حکام نے ڈیڑھ سو سے زائد رجسٹریوں کو سرکاری ریکارڈ میں غائب ظاہر کر رکھا ہے ،جن کی بازیابی کے ساتھ ساتھ حکام بالا کے بار بار احکامات کے باوجود سرگودھا کی رجسٹری برانچوں میں میرٹ پالیسی کا نفاذایک چیلنج بناہوا ہے ۔