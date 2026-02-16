معلمہ شمیم اختر کی رسم چہلم کے سلسلہ میں دعائیہ تقریب
بھیرہ(نامہ نگار )گورنمنٹ گرلز ہائی سکول خان محمد والا بھیرہ میں مسلسل 37 برس تدریسی خدمات انجام دینے والی معلمہ شمیم اختر کی رسمِ چہلم کے سلسلہ میں دعائیہ تقریب ان کی رہائش گاہ محلہ املی والا بھیرہ میں منعقد ہوئی۔
مرحومہ، بھیرہ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری عطاالرحمن اقبال کی ہمشیرہ اور صدر پریس کلب شاہین فاروقی کی کزن تھیں۔مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے دارالعلوم عزیزیہ بھیرہ کے طلبہ نے قرآن خوانی کی، جبکہ مولانا ملک غلام مرتضیٰ و دیگر مقررین نے ان کی طویل تدریسی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ شمیم اختر نے نسلوں کی تعلیم و تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔۔۔۔دعائیہ تقریب میں ناہیدہ محبوب الٰہی فاؤنڈیشن کے چیئرمین خواجہ زاہد نسیم ایڈووکیٹ، معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک بشارت احمد گھوگھیاٹ، ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں۔