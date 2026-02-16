قوم کو نفر ت انتہاء پسندی اور دہشتگر د ی کے خلا ف متحد ہو کر کھڑا ہو نا ہو گا ،رشید جٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کسان ونگ چوہدری رشید جٹ نے کہا ہے کہ قوم کو نفر ت انتہاء پسندی اور دہشتگر د ی کے خلا ف متحد ہو کر کھڑا ہو نا ہو گا۔
حکو مت ملک بھر میں عبا د ت گا ہو ں کے تحفظ کیلئے مو ثر اقدا ما ت کو یقینی بنا ئے دہشتگرد ی کی حا لیہ لہر ہر حوا لہ سے قابل مذ مت ہے کیونکہ مسا جد اور ا ما م با ر گا ہ میں نہتے شہر یو ں کو نشا نہ بنا نا انسا نیت د ین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے کو ئی مذہب یا نظر یہ معصو م ا نسا نوں کے قتل کی ا جا ز ت نہیں د یتا۔