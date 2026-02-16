صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلط انجکشن کے ذریعے کاشتکار کی قیمتی گائے ہلاک

  • سرگودھا
غلط انجکشن کے ذریعے کاشتکار کی قیمتی گائے ہلاک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غلط انجکشن کے ذریعے کاشتکار کی قیمتی گائے ہلاک ،جعلی وٹنری ڈاکٹر قانون کی زدمیں آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ 83جنوبی کے رہائشی محمد اشرف کی قیمتی گائے کی ٹانگ خراب ہونے پر وٹنری ڈاکٹر محمد اکرم نے انجکشن لگایا جس کے کچھ دیر بعد گائے نے تڑپتے ہوئے موقع پر جان دیدی ، جب وٹنری ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ آئی بائیں شائیں کرنے لگا مزید معلوم ہوا کہ اسکے پاس وٹنری ڈاکٹر کی کوئی ڈگری نہیں۔

، جس کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں روپے کی گائے ہلا ک ہو گئی ،اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر