غلط انجکشن کے ذریعے کاشتکار کی قیمتی گائے ہلاک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غلط انجکشن کے ذریعے کاشتکار کی قیمتی گائے ہلاک ،جعلی وٹنری ڈاکٹر قانون کی زدمیں آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ 83جنوبی کے رہائشی محمد اشرف کی قیمتی گائے کی ٹانگ خراب ہونے پر وٹنری ڈاکٹر محمد اکرم نے انجکشن لگایا جس کے کچھ دیر بعد گائے نے تڑپتے ہوئے موقع پر جان دیدی ، جب وٹنری ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ آئی بائیں شائیں کرنے لگا مزید معلوم ہوا کہ اسکے پاس وٹنری ڈاکٹر کی کوئی ڈگری نہیں۔
، جس کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں روپے کی گائے ہلا ک ہو گئی ،اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔