سکول ہو یا کالج ہسپتال ہوں یا آٹا چینی گھی ہر چیز پر اشرافیہ کا قبضہ نظر آرہا ،افتخار سندھو

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ضلعی چیئر مین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب افتخار حسین سندھو نے کہا ہے کہ سکول ہو یا کالج ہسپتال ہوں یا آٹا چینی گھی ہر چیز پر اشرافیہ کا قبضہ نظر آرہا ہے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ پس رہا ہے تو وہ سفید پوش ہے جس کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے۔

 بے روزگاری حد سے بڑھ رہی ہے صنعتیں ختم ہو رہی ہیں جبکہ پاکستان میں سیاست دان گٹروں نالیوں کی سیاست پر لگے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جائے تو وہی ملک ترقی کرتا ہے جس کی معیشت مضبوط ہو اب دنیا بھر میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہم میں معاشی طور پر مضبوط ملک جاپان ہے مگر اس کی کرنسی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے وہ جہاں معاشی طور پر مضبوط ہے مگر کرنسی کے لحاظ سے وہ انتہائی کمزور ملک ہے۔

 

