صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کے عوام کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
پاکستان کے عوام کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ،ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہروضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی بجائے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرے کیونکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمت ہر چیز کی مہنگائی کا سبب بنتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فلفور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو فیصلہ کر رہی ہے اسے واپس لیا جائے تاکہ عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف مل سکے۔

 ناصر محمود سہگل کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے اور جس سے مسائل بڑھ رہے ہیں دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی گجرات میں ایک غریب 2ہزار روپے کا چالان ہونے پر دل کا دورہ پڑنے سے زندگی کی بازی ہار گیا یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور اگر اسی طرح غریب پر ظلم ہوتا رہا تو پاکستان میں عام آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر