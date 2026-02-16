پاکستان کے عوام کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہروضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی بجائے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرے کیونکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمت ہر چیز کی مہنگائی کا سبب بنتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فلفور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو فیصلہ کر رہی ہے اسے واپس لیا جائے تاکہ عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف مل سکے۔
ناصر محمود سہگل کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے اور جس سے مسائل بڑھ رہے ہیں دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی گجرات میں ایک غریب 2ہزار روپے کا چالان ہونے پر دل کا دورہ پڑنے سے زندگی کی بازی ہار گیا یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور اگر اسی طرح غریب پر ظلم ہوتا رہا تو پاکستان میں عام آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا ۔