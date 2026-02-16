صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
رمضان سے سہولت بازار رمضان بازار میں تبدیل سہولت بازار کے قیام کا مقصد عوام کو سستی معیاری اور محفوظ اشیاء ضروری کی فراہمی

بھلوال(نمائندہ دنیا( )ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محمد شعیب مرزا کا اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل، چیف آفیسر محمد وقاص ہرل اور تحصیلدار کے ہمراہ سہولت بازار کا وزٹ، میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا یکم رمضان سے سہولت بازار رمضان بازار میں تبدیل ہوگا سہولت بازار کے قیام کا مقصد عوام کو سستی معیاری اور محفوظ اشیاء ضروری کی فراہمی ہے ۔ سہولت بازار منصوبہ مہنگائی میں کمی کا موثر ذریعہ ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔یہ دورہ عوامی خدمت کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔

 

مزید پڑہیئے

