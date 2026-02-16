رام دیانہ سیالموڑ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار‘اہل علاقہ پریشان
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا) مڈھ رانجھا براستہ رام دیانہ سیالموڑ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،سڑک کی تعمیرکیلئے فوری اقدامات اُٹھائے جائیں ۔مڈھ رانجھا تاسیالموڑ براستہ چک سلیمان ،رام دیانہ سڑک کافی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہے جسکی تعمیرو مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اب سڑک میں جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں اور کنارے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ،سڑ ک کی حالت ابتر ہونیکی بناء پر نواحی موضعاجات کے رہائشیوں کو آمدو رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اورکسانوں کو اپنی زرعی اجناس منڈیوں تک پہنچانے میں بھی شدید دشواری ہے ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے فوری طور پر سڑک کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکینوں کو آمدو رفت میں آسانی ہوسکے ۔