لیز ہولڈر کیخلاف مجرمانہ غفلت پر مقدمہ درج فرم حمزہ کھاٹ میں خطرناک طریقہ سے انڈر کٹ کان کنی ہو رہی تھی
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی کے نواح میں سٹون کریشنگ مارکیٹ کے بڑے لیز ہولڈر کی مجرمانہ غفلت انڈر کٹ اور انڈر کنٹرول بلاسٹنگ کرنیوالے لیز ہولڈر کے خلاف مائنز ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی مدعیت میں نامی گرامی لیز ہولڈر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا استغاثہ کے مطابق میسرز انس ظہیر ولد محمد اسلم لیز اونر سکنہ طارق بلاک نیو گارڈن لاہور کی چک نمبر 126 جنوبی میں بلاک 4 اے 4بی کی انسپکشن کے دوران یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ مذکورہ فرم حمزہ کھاٹ میں خطرناک طریقہ سے انڈر کٹ اور ان کنٹرول بلاسٹنگ کان کنی ہو رہی ہے اور اس طریقہ کان کنی کے باعث پہلے ہی درجنوں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اور انڈر کٹ اور ان کنٹرول بلاسٹنگ رسوں کی مدد سے لٹک کر کان کنی کرنا سخت منع ہے اور مذکورہ فرم کو پہلے بھی کئی مرتبہ غیر قانونی اقدام سے تحریری طور پر منع کیا گیا تھا مگر فرم مذکورہ نے سرکاری احکامات کی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے تھانہ سلانوالی پولیس سے استدعا کی گئی ہے کہ خطرناک کان کنی بند کرائی جائے اور مذکورہ فرم کے اونر کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے جس پر پولیس نے لیز اونر کے خلاف مقدمہ درج کر کے غیر قانونی کان کنی کو بند کروا دیا۔