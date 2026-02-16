بھاگٹانوالہ پولیس نے بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا
بھاگٹانوالہ پولیس نے بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیابچی کو والدین نے محض 80ہزار روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) معصوم بچی کے اغوا کا ڈراپ سین، پولیس نے بچی بازیاب کروا لی تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود سے اغوا ہونے والی 6روزہ نومولود بچی کا معمہ حل ہو گیا۔ بھاگٹانوالہ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا، جبکہ بچی کے اغواء میں ملوث میاں بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بھاگٹانوالہ پولیس کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ ایک گھر سے محض 6دن کی بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے ۔ وقوعہ کی حساسیت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈی پی او سرگودھا نے فوری نوٹس لیا اور ڈی ایس پی صدر کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جسے بچی کی جلد از جلد بازیابی کا ٹاسک سونپا گیا۔ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی۔
انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کے دوران پولیس نے بچی کو ضلع فیصل آباد سے بحفاظت برآمد کر لیا۔ دورانِ تفتیش معلوم ہوا کہ معصوم بچی کو اس کے والدین نے محض 80 ہزار روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا تھا اور ڈلیوری چارجز بھی ملزمان سے ادا کروائے ، جس پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد ملزمان نے بچی کو خرید کر کسی اور دے دیا، پولیس نے اس سنگین جرم میںں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ۔