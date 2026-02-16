پی پی نے ہمیشہ جمہوری روایات کو پامال کیا، جماعت اسلامی
پی پی نے ہمیشہ جمہوری روایات کو پامال کیا، جماعت اسلامی پیپلزپارٹی آمریت کی پیداوار مقتدر قوتوں کی مدد سے اقتدار میں آئی ، جاوید اقبال
میانوالی (نامہ نگار)خود کو جمہوریت اور جمہوری روایات کی پاسبان اور امین کہلانے والی پیپلزپارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کو پامال کیا ہے جس کا حالیہ ثبوت کراچی میں جماعت اسلامی کے پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کیلئے بدترین تشدد لاٹھی چارج اور شیلنگ ہے ا۔ن خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی آمریت کی پیداوار ہے اور ہمیشہ آمریت اور مقتدر قوتوں کی مدد سے اقتدار میں آئی ہے مینڈیٹ کی پامالی اس کی گھٹی میں پڑی ہے 70ء میں اس نے اقتدار کی خاطر مینڈیٹ پامال کیا اور ملک دوٹکڑے ہوگیا کراچی میں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو روند کر زبردستی اپنا میئر عوام پر تھوپا ہے انہوں نے کہا پیپلزپارٹی عوام کی نہیں وڈیروں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی پارٹی اور ان کے مفادات کی نگہبان ہے جماعت اسلامی بلدیات کو بااختیار بنانے کا مطالبہ لیکرسندھ اسمبلی کے سامنے پرامن احتجاج کرنے جا رہی تھی لیکن ظالم اور فاشسٹ حکومت نے طاقت کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا جماعت اسلامی عوام کی جنگ لڑرہی ہے پیپلزپارٹی عوام کو حقوق دینے سے انکاری ہے لیکن جماعت اسلامی کی جدوجہد جاری رہے گی انہوں نے مزید کہا کہ پیپلزپارٹی کو اپنے تمام مظالم کا حساب دینا ہوگا اس کا یوم حساب جلد آئے گا انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی نے عوام کو ہمیشہ جھوٹے وعدوں اور دعووں سے بیوقوف بنایا ہے کئی دہائیوں سے سندھ پر مسلط پیپلزپارٹی نے پسماندگی کو عروج پر پہنچا دیا ہے ۔