زہریلے پانی کا ڈیم توڑنے پر ارب پتی لیز ہولڈرز کیخلاف مقدمات
ڈیم ٹوٹنے کے بعد کروڑوں روپے کی سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ سڑکیں بہہ گئی کئی گلی محلے صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور بجلی کا نظام بھی تاحال مفلوج
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی سٹون کریشنگ مارکیٹ میں پہاڑوں کا نمکین زہریلے پانی کا ڈیم توڑنے والے ارب پتی بڑے لیز ہولڈرز کے خلاف مقدمات درج ڈیم ٹوٹنے کے بعد کروڑوں روپے مالیت کی سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ ہوئیں اور زرعی رقبوں پر ڈیرہ جات تباہ ہوئے اور کروڑوں روپے مالیت کے مویشی زہریلا پانی پینے سے ہلاک ہو گئے اور بے شمار مویشی بیمار پڑ گئے سڑکیں بہہ گئی کئی مقامات پر گلی محلے صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور بجلی کا نظام بھی تاحال مفلوج ہے جن بڑے ارب پتی باثر لیز ہولڈرز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں چوہدری محمد حنیف گجر سکنہ چک نمبر 111جنوبی سردار غلام حسین ڈوگر سکنہ چک نمبر 128جنوبی رشید احمد خان نیازی سکنہ سرگودھا رائے فراز بھٹی ولد پرویز مصطفی بھٹی پرویز بھٹی ولد غلام مصطفیٰ بھٹی سکنائے چک نمبر 44 جنوبی سمیت7 نامعلوم افراد کے خلاف زیر دفعہ 186- 188
ت پ اور دی مائنز اے سی ٹی ایکٹ کی دفعات 39-40 1923 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق سلانوالی کے نواحی چک نمبر 126 جنوبی کی سٹون کریشنگ مارکیٹ میں لیز ہولڈرز نے پہاڑوں کے دامن میں بارش اور پہاڑوں کا نمکین اور زہریلا پانی جمع کرنے کے لیے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے جس میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا اور با اثر ارب پتی لیز ہولڈرز نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیم میں شگاف ڈال دیا جس کے باعث پانی کے ایک بہت بڑے ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور واقعہ کی اطلاع پر صوبائی اور ضلعی حکام اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا اور تا حال بھی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور محکمہ معدنیات کے افسران بالا اور پولیس حکام بڑے سانحہ کی تحقیقات میں مصروف ہیں اور مزید لیز ہولڈرز کے خلاف کاروائی کا عندیہ دیا گیا ہے ۔